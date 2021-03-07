Переболевшая ковидом пожаловалась на ощущение неприятных запахов

Переболевшая ковидом девушка сначала потеряла обоняние, а затем начала постоянно чувствовать неприятный запах. Оказалось, что из-за коронавируса она стала страдать паросмией — искаженным восприятием запахов.

Репортер Джеймелуиза Хадспит из Северного Уэльса получила положительный результат теста на коронавирус в декабре 2020 года, сообщило издание Mirror. Во время болезни девушка потеряла обоняние, но спустя три месяца ее стали преследовать неприятные запахи.

Хадспит подумала, что зловонный источник находится где-то в ее доме, поэтому постоянно убиралась. Позже девушка заметила, что чувствует неприятный запах и во время прогулки с собакой, и в супермаркете, и даже при чистке зубов.

«Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами. <…> Врач сказал мне, что у меня, вероятно, развилась паросмия из-за вируса. Это состояние, искажающее ваше обоняние», — рассказала репортер.

Она добавила, что многие переболевшие начинают чувствовать запах пота, дыма или даже крови. Считается, что паросмия поражает примерно 10% людей, заразившихся коронавирусом. Способа помочь людям с паросмией нет, но со временем обоняние может прийти в норму.