Пензенские клещи заразили боррелиозом нескольких жителей области

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о случаях заболевания бореллиозом после укусов клещей, написало издание «Пенза-пресс». Заразились семь человек.

Когда человек обращается в медучреждение после укуса клеща, снятого клеща исследуют на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В этом году в регионе из 987 исследованных клещей 140 оказались разносчиками заболевания.

При этом боррелиоз диагностировали у семи жителей области, пять из которых заразились в прошлом году. В 2020 году сообщалось о 20 зараженных.