Пенза подключит ТЦ к вакцинации

Жителям Пензы предложат сделать прививку от коронавируса в торговых центрах начиная со следующей недели. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Пункты вакцинации откроют в «Пассаже» и «Сан и Марте». С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис. На месте также предстоит дать письменное согласие и пройти осмотр у врача.

В ТЦ вакцинируют медицинским препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Для введения второго компонента надо будет через 21 день обратиться в прививочный кабинет поликлиники, указанной в направлении.

В торговом центре «Пассаж» площадку для вакцинации откроют на третьем этаже в зоне кафе. Прививку там будут делать каждый день начиная с 29 апреля, с 10:00 до 18:00.

Вакцинацию в «Сан и Марте» можно пройти напротив магазина косметики с 28 апреля. Время работы — ежедневно с 10:00 до 18:00.

В Пензенской области уже вакцинировались 97 440 местных жителей, 52 285 из них получили две дозы препарата.