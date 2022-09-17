Ученые из США предложили пенсионерам употреблять поливитамины для улучшения памяти | 360°

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Ученые из США предложили пенсионерам употреблять поливитамины для улучшения памяти

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Поливитамины способны благоприятно сказываться на состоянии памяти и внимании в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Уэйк-Форест (США) в сотрудничестве с больницей Brigham and Women’s Hospital. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Alzheimer’s & Dementia.

В исследовании приняли участие более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 65 лет и старше. За респондентами наблюдали на протяжении трех лет. Их разделили на две группы.

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Участники первой принимали витаминно-минеральные добавки, а второй употребляли плацебо. В ходе исследования удалось установить, что витамины помогают улучшить когнитивные функции у пенсионеров.

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«Предварительные результаты исследования являются многообещающими, нам необходимы дополнительные испытания с более крупной и разнообразной выборкой. Кроме того, нам предстоит проделать большую работу, чтобы лучше понять, почему поливитамины могут улучшить когнитивные функции у пожилых людей», — рассказала одна из авторов исследования Лаура Д. Бейкер.

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