Пенсионер из США должен 1,1 млн долларов за излечение от COVID-19

Пожилой мужчина провел в отделении интенсивной терапии 62 дня и несколько недель и был введен в состояние искусственной комы. Его состояние было настолько тяжелым, что его семья по телефону попрощалась с ним.

Счет на огромную сумму состоит их 3 тысяч позиций на 181 странице, и, как отметил сам Флор, только его палата стоила 9,7 тысячи долларов в день.