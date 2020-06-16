Пенсионер из США должен 1,1 млн долларов за излечение от COVID-19
Майкл Флор, 70-летний пенсионер из США, после прохождения лечения от COVID-19 получил счет из клиники в Иссакуа на 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Пожилой мужчина провел в отделении интенсивной терапии 62 дня и несколько недель и был введен в состояние искусственной комы. Его состояние было настолько тяжелым, что его семья по телефону попрощалась с ним.
Счет на огромную сумму состоит их 3 тысяч позиций на 181 странице, и, как отметил сам Флор, только его палата стоила 9,7 тысячи долларов в день.