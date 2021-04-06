Пельмени назвали лучшим блюдом для завтрака

Пельмени ни в коем случае нельзя есть на ночь, особенно, людям с нарушением пищеварительной системы. Тесто и жирный фарш является слишком тяжелой пищей, которая может вызвать изжогу, вздутие живота или ощущение тяжести. Лучше всего пельмени есть на завтрак.

Об этом «Украине 24» рассказала врач-диетолог Борис Скачко.

«Желательно пельмени кушать в первой половине дня, потому что мясо, начинка в них, достаточно длительно переваривается. Если возьмем курицу, то это пять-шесть часов, свинина, говядина, баранина — это девять часов», — сказал он.

Диетолог объяснил, что непереваренные пельмени на ночь глядя могут вызвать «гастрономические сны», а утром спровоцируют плохие аппетит и настроение.

Самым вредным продуктом медики называют покупные пельмени. Они содержат синтетические добавки и консерванты, а натурального мяса в них нет. Потому надо отдать предпочтение домашним пельменям.

В 2018 году первый зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.