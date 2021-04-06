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    06 апреля 2021, 05:22

    Пельмени назвали лучшим блюдом для завтрака

    Анастасия Кукова

    Пельмени ни в коем случае нельзя есть на ночь, особенно, людям с нарушением пищеварительной системы. Тесто и жирный фарш является слишком тяжелой пищей, которая может вызвать изжогу, вздутие живота или ощущение тяжести. Лучше всего пельмени есть на завтрак.

    Пельмени назвали лучшим блюдом для завтрака

    Об этом «Украине 24» рассказала врач-диетолог Борис Скачко.

    «Желательно пельмени кушать в первой половине дня, потому что мясо, начинка в них, достаточно длительно переваривается. Если возьмем курицу, то это пять-шесть часов, свинина, говядина, баранина — это девять часов», — сказал он.

    Диетолог объяснил, что непереваренные пельмени на ночь глядя могут вызвать «гастрономические сны», а утром спровоцируют плохие аппетит и настроение.

    Самым вредным продуктом медики называют покупные пельмени. Они содержат синтетические добавки и консерванты, а натурального мяса в них нет. Потому надо отдать предпочтение домашним пельменям.

    В 2018 году первый зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.