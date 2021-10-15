Пелагее запретили въезд на Украину
Правительство Украины внесло певицу Пелагею в черный список
Певицу Пелагее запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на представителей Службы безопасности Украины.
По данным ИА Nation News, точная причина санкций в отношении артистки неизвестна. Есть предположение, что ее внесли в черный список из-за выступления в Крыму.
«По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», — говорится в сообщении Службы безопасности.