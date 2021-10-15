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    15 октября 2021, 13:43

    Пелагее запретили въезд на Украину

    Правительство Украины внесло певицу Пелагею в черный список

    Дарья Морозова

    Певицу Пелагее запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на представителей Службы безопасности Украины.

    По данным ИА Nation News, точная причина санкций в отношении артистки неизвестна. Есть предположение, что ее внесли в черный список из-за выступления в Крыму.

    «По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», — говорится в сообщении Службы безопасности.