Здоровье 08 февраля 2023, 12:21 Педиатры дали советы, как правильно ухаживать за молочными зубами

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Специалисты из Американской академии педиатрии (AAP) сообщили, что даже самые крошечные зубы могут разрушаться, если о них неправильно заботиться. Об этом написал сайт medicalxpress.com.

Член Американской академии педиатрии Дэвид Крол посоветовала начать ухаживать за полостью рта ребенка еще до того, как у него появится первый зуб, сообщил «Ридус».

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«Начните ухаживать за полостью рта ребенка еще до того, как у него появится первый зуб. Протирайте его десны чистой влажной мочалкой или марлевой подушечкой после каждого кормления», — сказала она.

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После появления первых зубов можно начать пользоваться зубной пастой с фтором. Ребенка следует научить сплевывать остатки пасты без полоскания рта, добавила Крол.