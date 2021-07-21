Педиатрический корпус начали строить в ЯНАО

Строительство нового педиатрического корпуса активно идет в поселке Тазовский в ЯНАО. Об этом сообщило издание INFOX.ru.

Уточняется, что в поселке построят целый больничный городок и новый корпус — один из четырех объектов. Также в будущем планируется создание инфекционного и туберкулезного отделения.

Корпус будет располагаться в двухэтажном здании площадью в 750 квадратных метров. В нем будет 13 стационарных мест.

Завершение строительства планируется в 2022 году.