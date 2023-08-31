Здоровье 31 августа 2023, 19:20 Педиатр Зотова посоветовала не вводить в детский рацион консервы и полуфабрикаты

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После года детям обычно понемногу начинают вводить взрослые продукты, но далеко не все они подходят для их рациона. Об этом «ФедералПресс» рассказала педиатр и эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Она объяснила, что не стоит кормить ребенка жареной до корочки пищей, потому что она может нарушить работу органов ЖКТ. Лучше сделать выбор в пользу запеченных в духовке, вареных и приготовленных на пару блюд. Также может навредить ребенку фастфуд, который не полезен и взрослым.

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Эксперт порекомендовала максимально отсрочить введение десертов с кремом и консервов. Не стоит кормить ребенка и полуфабрикатами, купленными в магазине, однако к собственным заготовкам это не относится.

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