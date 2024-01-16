Здоровье 16 января 2024, 15:43 Педиатр Зайниддинова рассказала, что у детей, которые переболели коклюшем, могут быть задержки в развитии

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Дети, переболевшие коклюшем в первые годы жизни, могут иметь проблемы в развитии. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила врач-педиатр, кандидат медицинских наук и специалист по вакцинопрофилактике Рабият Зайниддинова.

Особенно опасны приступы коклюшного кашля, которые грозят остановкой дыхания и возможным летальным исходом.

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«Если это происходит с ребенком первого года жизни, то на высоте такой репризы дыхания может произойти остановка дыхания, и ребенок может погибнуть», — предупредила медик.