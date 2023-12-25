25 декабря 2023, 12:15
Педиатр Васина сообщила, что комната, где ребенок проводит много времени, должна иметь хорошее освещение
Врач-педиатр Александра Васина в беседе с изданием РИАМО заявила, что детям категорически запрещается сидеть за компьютером в темноте, даже если ребенок просто играет или общается.
Комната, в которой ребенок проводит много времени, должна иметь хорошее освещение.
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«В вечернее время следует использовать лампы искусственного освещения. Также яркость монитора не следует устанавливать на максимум», — отметила Васина.
Важно, чтобы ребенок время от времени делал разминку для глаз, а также сидел на удобном стуле. Врач порекомендовала положить специальный валик под спину, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.
Дети
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