Педиатр Царева рассказала, какие болезни стали чаще встречаться у детей | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 15:55 Педиатр Царева рассказала, какие болезни стали чаще встречаться у детей Педиатр Царева: медики все чаще диагностируют у детей сердечные патологии

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В России среди детей все чаще стали встречаться различные патологии. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Марина Царева.

Медики диагностируют у младенцев грыжу спинномозгового канала, сердечные патологии и даже аневризму мозга.

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Педиатр объяснила наличие таких заболеваний у детей обычным стрессом.

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«Как говорят, все болезни от нервов. Психосоматику и эмоциональное здоровье в семье никто не отменял. Но это вопрос, требующий тщательного изучения», — добавила Царева.

Врач посоветовала родителям не отмахиваться от жалоб детей на те или иные недомогания, поскольку за ними могут скрываться опасные болезни.