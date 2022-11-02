Педиатр Царева рассказала, какие болезни стали чаще встречаться у детей | 360°

02 ноября 2022, 15:55
Педиатр Царева рассказала, какие болезни стали чаще встречаться у детей
Педиатр Царева: медики все чаще диагностируют у детей сердечные патологии
В России среди детей все чаще стали встречаться различные патологии. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Марина Царева.
Медики диагностируют у младенцев грыжу спинномозгового канала, сердечные патологии и даже аневризму мозга.
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Педиатр объяснила наличие таких заболеваний у детей обычным стрессом.
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«Как говорят, все болезни от нервов. Психосоматику и эмоциональное здоровье в семье никто не отменял. Но это вопрос, требующий тщательного изучения», — добавила Царева.
Врач посоветовала родителям не отмахиваться от жалоб детей на те или иные недомогания, поскольку за ними могут скрываться опасные болезни.
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