27 февраля 2024, 12:15
Педиатр Троицкая: высокая температура более трех дней у ребенка является поводом для вызова врача на дом
Врач-педиатр «СМ-Клиника» Екатерина Троицкая в беседе с «Известиями» рассказала, какие поводы могут послужить для вызова врача на дом, если болеет ребенок. По словам специалиста, родителям следует не игнорировать повышенную температуру и ее сохранение на протяжении трех суток.
«К ним относятся: повышение температуры тела выше 37,5 градуса; отсутствие положительного эффекта на фоне приема жаропонижающих препаратов; сохранение повышенной температуры тела более трех суток», — сказала медик.
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Педиатр сможет рассчитать правильную дозировку жаропонижающих препаратов, подскажет альтернативные варианты снижения температуры, возьмет необходимые анализы и выполнит инъекцию препаратов, если потребуется, добавила Троицкая.
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