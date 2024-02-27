Педиатр Троицкая: высокая температура более трех дней у ребенка является поводом для вызова врача на дом

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Екатерина Троицкая в беседе с «Известиями» рассказала, какие поводы могут послужить для вызова врача на дом, если болеет ребенок. По словам специалиста, родителям следует не игнорировать повышенную температуру и ее сохранение на протяжении трех суток.