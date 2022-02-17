Педиатр Терещенко: одна нога может стать короче из-за долгого сидения за компьютером

Педиатр Дарья Тещенкова рассказала, что при долгом сидении за компьютером со скрещенными ногами одна может стать короче другой. Об этом сообщила «Газета.ru».

«К сожалению, такая поза может привести к спазмам в тазовых мышцах из-за напряжения, а в долгосрочной перспективе и к укорочению одной ноги», — уточнила врач.

Она добавила, что такая поза в принципе вредна, так как способна спровоцировать варикоз. В ногах пережимаются нервы, что даже может изменить походку.

Самый безопасный вариант — это положение, при котором ноги согнуты в коленях под 90 градусов, при этом стопы стоят на полу или на небольшой подставке.

«Сидеть следует с прямой спиной, а руки прижать по бокам, а не держать на весу. Для кистей в том числе хорошо использование ортопедического коврика для мышки, что позволяет им находиться в более естественном положении», — заключила Терещенко.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после ковида не будет лишним проверить сердце и сосуды. Таким образом можно будет снизить риск возникновения тромбоза.