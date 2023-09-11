11 сентября 2023, 14:02
Педиатр Татаркина посоветовала с осторожностью давать детям аспирин
Аспирин и некоторые антибиотики могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. Об этом сообщила врач-педиатр Ольга Татаркина в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, безобидный аспирин может привести к тяжелому поражению печени и повреждению ткани головного мозга у детей. Антибиотики из группы аминогликозидов и тетрациклинов способны замедлить рост ребенка и спровоцировать у него развитие глухоты.
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Врач порекомендовала взрослым не давать своим детям препараты самостоятельно без назначения врача, сообщил «ФедералПресс».
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