Здоровье 11 сентября 2023, 14:02 Педиатр Татаркина посоветовала с осторожностью давать детям аспирин

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Аспирин и некоторые антибиотики могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. Об этом сообщила врач-педиатр Ольга Татаркина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, безобидный аспирин может привести к тяжелому поражению печени и повреждению ткани головного мозга у детей. Антибиотики из группы аминогликозидов и тетрациклинов способны замедлить рост ребенка и спровоцировать у него развитие глухоты.

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Врач порекомендовала взрослым не давать своим детям препараты самостоятельно без назначения врача, сообщил «ФедералПресс».