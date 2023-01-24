Здоровье 24 января 2023, 11:49 Педиатр Светлана Смазнова рассказала, почему детям нужно собирать конструкторы

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Конструкторы помогают развивать мелкую моторику и интеллект ребенка. Об этом News.ru рассказала педиатр, заведующая детской поликлиникой Талдомской ЦРБ Светлана Смазнова.

Она подчеркнула, что развитие ребенка во многом зависит от того, насколько ловко он управляется со своими пальцами. Потому что это стимулирует развитие и помогает в выполнении ежедневных дел.

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«В более старшем возрасте у детей хорошо развивается память, внимание, расширяется словарный запас, поэтому ребенок должен осваивать множество движений, особенно мелкие — руками, пальчиками», — отметила Светлана Смазнова.

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Так как мелкомоторные навыки у всех детей развиваются с разной скоростью, можно помочь ребенку в игровой форме. Для этого и подойдут конструкторы и пазлы. Они помогают не только весело, но и с пользой занять время. Но делать это нужно обязательно под присмотром взрослых, чтобы мелкие детали не попали в нос, рот или уши малыша.