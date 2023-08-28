Здоровье 28 августа 2023, 12:55 Педиатр Сотников посоветовал родителям контролировать зрительную нагрузку детей

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Современные дети очень сильно нагружают зрение в процессе обучения, поэтому стоит создать специальный режим, который будут контролировать родители. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий консультативно-диагностическим центром Морозовской больницы Илья Сотников.

Он объяснил, что сейчас большая часть обучения происходит с привлечением медиа: планшеты, компьютеры, электронные доски. Поэтому крайне важно контролировать нагрузку ученика. Так как учитель не может следить за каждым, это стоит делать родителям. Например, установить время для чтения бумажных книг и использования гаджетов.

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«Заранее проследив за состоянием ребенка, родители смогут создать ему комфортную среду», — отметил педиатр.

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