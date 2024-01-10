Здоровье 10 января 2024, 15:59 Педиатр Скорпилева заявила, что дети в состоянии сдать нормы ГТО

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Депутаты предложили ввести обязательные нормы ГТО в школах, и дети вполне способны справиться с ними. Об этом «ФедералПресс» рассказала педиатр, иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева.

Он объяснила, что нормы сдаются не разом, а постепенно. И дети вполне в состоянии подготовиться к ним и осилить их.

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«Дети, которые посещают физкультуру по основной группе здоровья, могут спокойно сдавать нормы ГТО», — отметила эксперт.

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