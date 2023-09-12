Здоровье 12 сентября 2023, 15:22 Педиатр Шарипова объяснила, что подавившимся едой детям старше 3 лет нельзя стучать по спине

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Если ребенок старше трех лет подавился, ему ни в коем случае нельзя стучать по спине. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр детской клиники Ильмира Шарипова.

Она объяснила, что если ребенок подавился едой, стоит применить метод Геймлиха. Чтобы им воспользоваться, нужно встать позади и снизу вверх нажимать на область между пупком и ребрами. Делать это следует, пока инородное тело или пища не выйдут. Если же стучать ребенка по спине, застрявшее может начать продвигаться дальше по дыхательным путям.

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