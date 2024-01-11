Здоровье 11 января 2024, 15:36 Педиатр Сайфулина призвала родителей тщательнее изучать количество сахара в продуктах

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Рацион детей крайне важно контролировать с точки зрения потребления сахара. Об этом РИАМО рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Она посоветовала родителям внимательнее изучать состав продуктов, которые едят дети. Для удобства сахар можно считать в кубиках рафинада.

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Тогда получается, что в ванильном мороженом содержится до четырех ложек сахара, а в шоколадном батончике — до восьми, отметила Общественная Служба Новостей.

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