Здоровье 16 августа 2023, 15:41 Педиатр Сайфулина: дети с ожирением должны худеть только при помощи специалиста

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Дети, имеющие ожирение, должны сбрасывать лишний вес при помощи специалиста, чтобы не столкнуться с психологическими расстройствами. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Если ребенок пытается похудеть самостоятельно, он может прибегнуть к низкокалорийной диете, а она, в свою очередь, влияет на половое созревание, написал сайт kp.ru.

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В детском возрасте нельзя сбрасывать вес с помощью БАДов, гомеопатических средств, поскольку они не проходили клинических испытаний, заключила педиатр.