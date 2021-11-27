Педиатр рассказал о похожем на аппендицит последствии ковида у детей

Ковид начал чаще поражать детей, вызывая у них даже после выздоровления серьезные осложнения. Это могут быть пневмония и развитие дыхательной недостаточности, а могут быть и очень сильные боли в животе, которые похожи на боль при аппендиците.

О последствиях ковида у детей рассказал врач-педиатр, заведующий приемным отделением ОДКБ № 1 Екатеринбурга Сергей Петерс. По его словам, воспаление легких, в том числе с развитием дыхательной недостаточности, является самым распространенным последствием заболевания, написало E1.RU.

«Бывают боли в животе, иногда настолько сильные, что можно заподозрить аппендицит, разжижение стула, эпизодически рвота», — рассказал специалист.

Реже, как отметил врач, у детей после ковида возникают миокардиты с развитием сердечно-сосудистой недостаточности. Бывали и случаи появления в детском возрасте тромботических осложнений, хотя они характерны для взрослых пациентов.

Достаточно много детей поступали в больницу с мультисистемным воспалительным синдромом.

«Практически все дети Екатеринбурга и области с таким диагнозом получили лечение в нашей больнице, исключений — единицы», — уточнил он.

Среди проявлений МВС может быть длительная лихорадка, склерит, конъюнктивит, высыпания на коже, низкое артериальное давление, повышенная чувствительность к свету, болевым раздражителям.