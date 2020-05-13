Педиатр рассказал, нужно ли делать прививки во время пандемии

Педиатр считает, что прививки во время пандемии коронавирусной инфекции делать необходимо. Если не привиться, могут развиться другие болезни помимо COVID-19.

«Если этого не делать, на фоне пандемии коронавируса начнется рост вакциноуправляемых заболеваний. Опасности в прививках никакой, если соблюдать правила», — пояснила Мурадова.