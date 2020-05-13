Педиатр рассказал, нужно ли делать прививки во время пандемии
Лина Мурадова, педиатр, врач высшей категории, объяснила, зачем нужно делать прививки во время пандемии. По ее словам, это крайне важно. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Педиатр считает, что прививки во время пандемии коронавирусной инфекции делать необходимо. Если не привиться, могут развиться другие болезни помимо COVID-19.
«Если этого не делать, на фоне пандемии коронавируса начнется рост вакциноуправляемых заболеваний. Опасности в прививках никакой, если соблюдать правила», — пояснила Мурадова.