Здоровье 03 августа 2023, 02:34 Педиатр рассказал, когда женщине нельзя кормить ребенка грудью Педиатр Османов: с тяжелыми психическими расстройствами нельзя кормить ребенка грудью

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Тяжелые психические заболевания у матери являются противопоказанием к грудному вскармливанию. Об этом предупредил главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с изданием Lenta.ru.

К другим противопоказаниям со стороны матери относятся ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза с бацилловыделением, сифилис, столбняк, сибирская язва, тяжелые формы гнойного мастита.

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Что касается самого ребенка, то его не рекомендуется кормить грудью при нарушении обмена вещества, и если у него выявили ферментопатию. Имея подобные проблемы, младенец может столкнуться с пищевой непереносимостью, добавил медик.