Педиатр рассказал, когда нужно сбивать температуру ребенку и как это сделать

Педиатр напомнил, что повышение температуры тела является защитной реакцией на болезнетворные микроорганизмы. При температуре 38 — 38,5 °С вырабатывается белок интерферон, который борется с вирусами, включая возбудителей ОРВИ. Максимальной концентрации он достигает на второй-третий день болезни. Соответственно, его выработка сокращается, если начинать сбивать температуру ниже 37,5 °С. Из-за этого период болезни затягивается.

Согласно рекомендациям, сбивать температуру нужно, когда она выше 38,5 — 39 °С.

«Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру», — процитировал Шеянова «Царьград».

Если у ребенка эпилепсия, иные судорожные состояния либо декомпенсированные хронические заболевания, температуру также следует снижать при более низких значениях.

В качестве надежного средства Шеянов посоветовал жарононижающие препараты. В первую очередь, лекарства с парацетамолом. Также он рассказал, что можно применять грелки со льдом, но их эффект непродолжителен, и его нужно комбинировать с лекарствами.