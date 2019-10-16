Педиатр рассказал, что депрессия угнетает рост ребенка

На международном форуме «Каждый ребенок достоин семьи» фонда «Обнаженные сердца» Дана Джонсон рассказал, как постоянный стресс отражается на здоровье детей.

Соучредитель международной Клиники усыновления Университета Миннесоты, профессор педиатрии Дана Джонсон объяснил частую задержку роста и низкий вес у воспитанников детских домов стрессом.

«Проблемы с ростом и весом у воспитанников детских домов возникают в результате того, что они не получают должной заботы и ухода. Из-за этого они находятся в стрессе, а гормоны стресса блокируют рост. Более того, такие дети не получают нормального питания. Как правило, их рацион далек от сбалансированного. К тому же из-за депрессии ни просто-напросто теряют аппетит», рассказал профессор.

Также он упомянул о влиянии на рост и вес инфекционных заболеваний, которые часты у воспитанников.

Джонсон указал, что часто встречаются у таких детей и проблемы с речью и зрением.

«Нужно понимать, что все дети, воспитывающиеся в детских домах, отстают в развитии», — заключил педиатр.