Педиатр рассказал, чем может быть чревато ношение тяжелого ранца для школьников

Тяжелый ранец может спровоцировать у ребенка искривление позвоночника и ряд других заболеваний. У старших школьников же поднятие тяжестей может обернуться грыжей, остеохондрозом и остеопорозом. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова в беседе с URA.ru.

Младшеклассники, которые носят тяжелые портфели, могут столкнуться также с плоскостопием, смещением внутренних органов и болями в животе.

«Из-за слишком тяжелого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребенок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребенка», — пояснила специалист.