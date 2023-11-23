Здоровье 23 ноября 2023, 12:07 Педиатр Продеус посоветовал родителям следить за режимом сна ребенка в сезон вирусов

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Дети крайне чувствительны ко сну, и если его регулярно нарушать, то защита организма падает. При неправильном режиме новые иммунные клетки будут образовываться в недостаточном количестве. Об этом радиостанции Sputnik сообщил доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус.

По словам медика, лучшей защитой ребенка от респираторных вирусных инфекций считается вакцинация, причем не только его самого, но и всех членов семьи.

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«Дело в том, что контакт с членами семьи — очень близкий, и вирусная нагрузка может пробить иммунный барьер даже у вакцинированного ребенка», — объяснил специалист.