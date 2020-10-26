Педиатр предупредил о последствиях COVID-19 у детей

У детей, которые перенесли коронавирус, могут быть проблемы с производством потомства в будущем. Об этом сказала председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Намазова-Баранова рассказала об исследованиях, которые проводили в том числе урологи. Появилось предположение, что перенесший коронавирус ребенок рискует способностью для производства жизнеспособного потомства впоследствии, передает РИА «Новости».

У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений Лейла Намазова-Баранова.

Если ребенок переболел COVID-19 в любой форме, за ним нужно наблюдать. Помимо низкой фертильности, наблюдается и ухудшение когнитивных функций, передает НСН. Такое последствие заметили у трети обследованных мальчиков, отметило «Утро.ru».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировали 43 миллиона заболевших, 31 миллион выздоровели, а больше 1,1 миллиона скончались. В России выявили более 1,5 миллиона человек с COVID-19, передает «Газета.ru».