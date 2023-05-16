Здоровье 16 мая 2023, 13:13 Педиатр Портняга: при задержке роста у детей следует исключить заболевания органов эндокринной системы

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Рост ребенка зависит от гормонов, которые вырабатываются щитовидной железой и гипофизом. При его задержке у детей необходимо исключить болезни органов эндокринной системы, рассказала врач-педиатр Екатерина Портняга, сообщили «Народные новости».

По словам специалиста, большую роль в процессе роста также играет сон, во время которого вырабатывается гормон соматотропин. Кроме того, очень важны физические нагрузки и правильное питание.

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Врач отметила, что тело человека перестает расти после завершения периода полового созревания.