    26 мая 2020, 13:47

    Педиатр подтвердил опасения японских коллег о масках для малышей

    Ольга Ситникова

    Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева подчеркнула, что детям до трех лет нельзя носить маски. Об этом сообщил портал «Ридус».

    Одинаева уточнила, что детям младше трех лет и взрослым необходимо соблюдать одинаковые меры защиты от заражения коронавирусом. Однако маски носить небезопасно, потому что они затрудняют дыхание малышей. Воздух с трудом попадает в узкие дыхательные пути.

    «Есть масса других рекомендательных мер, способных уберечь маленьких детей от заражения коронавирусной инфекцией. Это не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию два метра», — пояснила специалист.

    Педиатр обратила внимание на смягчение ограничительных мер и возобновление работы яслей и детский садов. Он убеждена, что родители могут не бояться этого.

    «В садиках применяются необходимые меры. Это термометрия на входе, это эпидокружение должно быть отрицательно и соответственно прогулки на улице, проветривания, дезинфекция, мытье рук», — резюмировала Одинаева.

    Ранее педиатры из Японии увидели опасность в медицинских масках для малышей.