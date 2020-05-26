Педиатр подтвердил опасения японских коллег о масках для малышей

Одинаева уточнила, что детям младше трех лет и взрослым необходимо соблюдать одинаковые меры защиты от заражения коронавирусом. Однако маски носить небезопасно, потому что они затрудняют дыхание малышей. Воздух с трудом попадает в узкие дыхательные пути.

«Есть масса других рекомендательных мер, способных уберечь маленьких детей от заражения коронавирусной инфекцией. Это не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию два метра», — пояснила специалист.

Педиатр обратила внимание на смягчение ограничительных мер и возобновление работы яслей и детский садов. Он убеждена, что родители могут не бояться этого.

«В садиках применяются необходимые меры. Это термометрия на входе, это эпидокружение должно быть отрицательно и соответственно прогулки на улице, проветривания, дезинфекция, мытье рук», — резюмировала Одинаева.

Ранее педиатры из Японии увидели опасность в медицинских масках для малышей.