Педиатр Плахов назвал разницу между отравлением и кишечной инфекцией

Педиатр Роман Плахов рассказал, как отличить кишечную инфекцию от пищевого отравления. Об этом сообщила Газета.ru.

По данным сайта kp.ru, одним из различий является скорость появления симптомов.

«Симптомы пищевого отравления могут проявиться уже через полчаса после того, как вы съели что-то не то. Кишечная инфекция дает о себе знать позже — в среднем, часов через шесть после попадания в организм», — пояснил врач.

Он добавил, что при отравлении характерна рвота, а при инфекции чаще возникает диарея.