Здоровье 10 января 2023, 17:54 Педиатр Ольга Татаркина рассказала, как уберечь детей в сезон болезней

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Зима — главное время разгула вирусов и инфекций, но при правильных мерах профилактики риск заболеть для ребенка можно снизить. Об этом Life рассказала врач-педиатр Ольга Татаркина.

На самом деле, это правила, знакомые всем. Во-первых, как взрослым, так и детям следует носить маску в общественных местах. Если кто-то из старших в семье заболел, его стоит изолировать. И, чтобы не заразиться, предоставить отдельные набор посуды и бытовых принадлежностей. Как напоминает сайт kp.ru, комнату с больным почаще проветривать и делать влажную уборку.

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«Важно, чтобы взрослые члены семьи, контактирующие с ребенком, <…> соблюдали такие простые меры защиты, как мытье рук с мылом, при необходимости обработка рук дезинфицирующими средствами», — напомнила врач.

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