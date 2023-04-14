Здоровье 14 апреля 2023, 15:55 Педиатр Одинаева посоветовала не давать детям куличи из магазина Педиатр Одинаева заявила, что магазинные куличи не стоит давать детям из-за их состава

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Состав куличей из магазина оставляет желать лучшего. По этой причине лучше не давать их детям. Таким мнением поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, в куличах из магазина содержится много сливочного масла, сахара, патоки, меда. Однако такие ингредиенты могут сильно навредить ЖКТ ребенка, чей возраст не превышает шести лет. Специалист посоветовала готовить такое блюдо в домашних условиях.

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«При избыточном потреблении организм малыша может ответить тошнотой, рвотой, расстройством стула. А украшения пасхальных куличей в виде обсыпки могут вызвать аллергию», — рассказала Одинаева.