Педиатр объяснил важность тестирования школьников на COVID-19

Внедренные в 10 московских школах экспресс-тесты на коронавирус позволят выявлять случаи заражения у детей на ранних стадиях. Это позволит предотвратить тяжелое течение инфекции и исключит возникновение постковидного синдрома. Об этом в беседе с ТАСС заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Он пояснил, что в последнее время в больницу доставляют детей с коронавирусной инфекцией, когда заболевание уже прогрессирует. В результате несовершеннолетние пациенты впадают в тяжелое состояние. Для качественного лечения ребенка важно выявлять возбудителя на ранней стадии.

Отдельно Османов отметил постковидный синдром, который проявляется у детей, перенесших заболевание без симптомов. Врач пояснил, что речь идет о серьезном осложнении и поражении дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Врачи обнаруживают изменения в организмах детей спустя месяц после выздоровления.

Опасность и коварство коронавируса заключается не только в поражении организма у ребенка во время заболевания, но и в ближайший и отдаленный периоды после перенесенной инфекции. При этом, коронавирус может выступать в роли пускового фактора как первичного развития заболеваний, так и обострения уже существующих Исмаил Османов главный педиатр Москвы

Педиатр пояснил, что экспресс-тесты могут подтвердить коронавирус у ребенка, у которого нет никаких симптомов. Это позволит врачам взять пациента под наблюдение и действовать на опережение, чтобы не допустить последующих осложнений.

По словам Османова, с начала пандемии в Москве зарегистрировали 180 тысяч детей с коронавирусом. Лечение в больницах прошли девять тысяч школьников. При этом за последний месяц количество госпитализаций детей увеличилось.

«Сейчас в стационарах Москвы находится 149 детей с коронавирусом, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, в том числе некоторые находятся в реанимации. Может быть, это небольшая цифра по сравнению со взрослыми, но я считаю, что даже два ребенка, находящихся в реанимации, это много», — подчеркнул педиатр.

Мэрия Москвы объявила, что ученики 10 школ столицы начнут сдавать экспресс-тесты на коронавирус раз в две недели. Пока это только эксперимент. Если практика окажется успешной, то ее распространят на все образовательные организации города.