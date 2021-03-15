Педиатр объяснил, дети с какой патологией чувствительны к магнитным бурям

Врач-педиатр Григорий Шеянов объяснил, дети с какой патологией могут почувствовать себя плохо из-за магнитных бурь, написал сайт NEWS.ru.

В период с 17 по 19 марта ожидаются магнитные бури. Они могут вызвать ухудшение самочувствия у взрослых людей с вегетососудистой дистонией, лишним весом и болезнями сердца. Помимо прочего, перемены погоды отражаются на состоянии детей с неврологической патологией.

«Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым», — уточнил врач.

Также у ребенка с неврологическим заболеванием могут возникнуть головные боли.