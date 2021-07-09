Педиатр назвала запрещенные для ребенка продукты

О том, что детям необходимо полноценное здоровое питание, знают все, но каждый родитель иногда дает ребенку что-то не очень полезное. Врач-педиатр, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала РИА «Новости», каких продуктов в детском рационе лучше избегать.

Помимо фастфуда, это такие продукты как колбасы, сосиски и мясные снеки. Детям до четырех лет их нельзя давать категорически из-за большого количества консервантов, эмульгаторов и солей.

Не принесет пользы и газировка, а также пакетированные соки. Лучше отдать предпочтение натуральным напиткам.

«Газировка содержит много сахара, а газ негативно воздействуют на ЖКТ. Пакетированные соки допустимы в детском рационе только после трех лет в разбавленном состоянии один к одному», — сказала специалист.

Любая рыба без термической обработки (например, в суши и роллах) может содержать паразитов, поэтому давать ее детям не стоит.

Кроме того, детей до трех лет не нужно кормить мороженым — в нем много консервантов, загустителей и искусственных ароматизаторов, написали «Ямал-Медиа».