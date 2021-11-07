Педиатр назвала способы подготовить ребенка к школе после каникул

После осенних каникул всем школьникам страны предстоит вернуться на учебу уже 8 ноября. Возвращаться к обучению после выходных детям всегда непросто, и на плечи родителей ложиться ответственность за то, как настроить своего ребенка на рабочий лад. Некоторыми советами поделилась врач-педиатр, заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники № 2 в Севастополе Екатерина Соломаха.

Специалист поделилась в беседе с «РИА Новости Крым», что особенно важно снова наладить режим сна и отдыха. Нужно укладывать детей не позже десяти часов вечера хотя бы последние два дня каникул. Будить школьников тоже стоит пораньше — в то время, когда им нужно вставать в школу. Завтрак должен быть плотным, рацион — насыщенным овощами, фруктами и орехами. Наедаться на ночь детям не следует.

По словам педиатра, перед возвращением в школу не стоит слишком много времени проводить за гаджетами. Время лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе. При малейших признаках недомогания нужно остаться дома и вызвать врача.

«Если у ребенка не было контакта с больными коронавирусной инфекцией и нет лихорадки, то есть нет отягощенного эпиданамнеза, а наблюдается только кашель и насморк, то можно обратиться в кабинет неотложной помощи в детской поликлинике — врача на дом в этом случае вызывать нецелесообразно. Но в школу однозначно ходить не стоит», — подчеркнула Соломаха.

Медик также добавила, что осенью в сезон ОРВИ не будет лишним поставить школьнику прививку от гриппа. Крайне важно укрепить иммунитет регулярной физической активностью и здоровым питанием. Врач напомнила, что в последнее время дети в России все чаще заболевают коронавирусной инфекцией и все хуже его переносят. Поэтому к защите своих детей от вирусов нужно подходить как можно более ответственно.