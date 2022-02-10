Педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

При заражении штаммом «омикрон» у детей до пяти лет может развиться острый ларинготрахеит, есть риск, что возникнет отек гортани. Такое заболевание требует больничного режима, иначе ребенка можно потерять. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Врач отметил, что острый ларинготрахеит чаще всего возникает у мальчиков в возрасте до пяти лет. Он периодически приводит к стенозу гортани или крупу.

«Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление», — объяснил Сергей Токарев.

Токарев добавил, что стеноз может возникнуть буквально за несколько часов. Если ребенок вовремя не попадет в больницу, возможен летальный исход. Особенно опасны такие симптомы, как бледность или посинение, лающий кашель и частое шумное дыхание.

В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что рост количества госпитализаций детей с коронавирусом чаще всего связан с ларенготрахеобронхитом. Это чуть менее опасно, чем пневмония, но все равно есть высокие риски.