Педиатр назвал семь тревожных симптомов у грудных детей

Выпяченный пупок у младенца, в частности, может оказаться признаком пупочной грыжи или слабого пупочного кольца, предупредила врач-педиатр «СМ-Клиника» Валерия Фаткулина. Она также перечислила семь тревожных симптомов у грудных детей, которые должны насторожить родителей.

Выпяченный пупок обычно заметен всегда, отметила Фаткулина в беседе с Lenta.ru. Но если его видно в ситуациях, когда ребенок напрягается, например, при плаче или кашле, то нужно обратиться к врачу, и, возможно, записаться на осмотр у детского хирурга.

Бледность кожи ребенка с желтушным оттенком также должна насторожить родителей. Если желтушность долго не проходит, то нужно обратиться к специалисту. Врач назначит мониторинг уровня билирубина и белковых фракций. После этого даст рекомендации.

Физиологическая желтуха не должна быть затяжной, отметила Фаткулина. Желтушность кожи, по ее словам, должна уменьшиться к двум-трем неделям жизни новорожденного.

На патологию эндокринной систему может указывать частое высовывание языка. В частности, это может быть признаком врожденного гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы с уменьшением количества вырабатываемых ею гормонов. Высовывая язык, дети также могут вздрагивать и пугаться.

Характер мочеиспускания ребенка — еще одна тема, на которую стоит обратить внимание родителям. О возможной патологии мочевыводящей системы может говорить редкое, но обильное мочеиспускание, если ребенок не мочится совсем в течение дня или мочится только один-два раза в день.

На гипертонус может указывать частый плач ребенка без причины, который сопровождается дрожанием подбородка и посинением ногтей и губ. Родителям следует внимательно следить за подергиванием подбородка, и при его появлении обратиться к врачу для диагностики.

Ситуацию, связанную с проверкой рефлекса опоры, стоит отнести в эту же группу патологий. Ребенок должен стоять на полусогнутых ногах, опираясь на полную стопу. Обратиться к неврологу следует в том случае, если ребенок встает на цыпочки и перекрещивает ноги.

Бледность и синюшность носогубного треугольника также должны насторожить родителей. Эти признаки могут говорить о наличии у ребенка кардиологической патологии, например порока сердца. Фаткулина подчеркнула, что если во время кормления ребенок синеет, когда ему поступает недостаточно воздуха, — это повод срочно обратиться к врачу.

Частое и обильное срыгивание — еще один проблемный симптом. Он может говорить о пилороспазме — спастическом сокращении части желудка. Это характерно для грудных детей, однако при таком симптоме ребенка следует регулярно показывать педиатру. Грудной ребенок может срыгивать от пяти до восьми раз в день. Объем выделений не должен превышать 1/5 принятой порции. Срыгивания фонтаном также не должно быть, отметили «Известия».