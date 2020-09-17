Педиатр назвал главную опасность детских капель в нос

Из-за наступления осени участились случаи отравления детей сосудосуживающими каплями в нос. Происходит это из-за того, что мамы сами выбирают капли без консультаций со специалистом, считая, что насморк — не такое серьезное заболевание.

Педиатр объяснила, почему для здоровья ребенка может быть опасно чрезмерное применение капель в нос, типа «Нафтизина».

«Казалось бы, безобидные капли в нос могут привести к серьезным аллергическим реакциям, отравлению и тяжелым последствиям, если пользоваться ими неправильно. Применять самостоятельно такие капли ни в коем случае нельзя. Если ребенку действительно показаны сосудосуживающие капли, то педиатр пропишет ему более щадящие, мягкие капли, у которых нет сильных побочных эффектов. Грамотный врач должен расписать вам лечение, указав длительность приема капель, а также норму в день. Превышать эти показатели опасно, и многие современные родители об этом знают», — пояснила Мамаева.

Она отметила, что первые признаки передозировки сосудосуживающими каплями появляются через несколько минут. Речь идет о сужении зрачков, сухости в носу и во рту, бледности. При появлении этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь.