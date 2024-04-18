Здоровье 18 апреля 2024, 14:17 Педиатр Морозова: дети болеют чаще взрослых из-за активного метаболизма

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Педиатр и кандидат медицинских наук Екатерина Морозова объяснила, почему дети болеют чаще взрослых. Это связано с особенностью иммунной системы малышей и подростков, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, дети имеют повышенный риск подхватить инфекцию в критические периоды роста. Вся энергия уходит на развитие, а из-за активного метаболизма защитные функции организма снижаются.

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Как сообщили СМИ, после 15 лет иммунная система человека стабилизируется.