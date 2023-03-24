Здоровье 24 марта 2023, 00:42 Педиатр Молодой рассказал, от использования каких народных средств лучше отказаться Педиатр Молодой посоветовал не капать в нос сок лука и чеснока

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Некоторые народные средства медицины могут лишь навредить здоровью. Врач скорой помощи, педиатр Дмитрий Молодой рассказал, от каких методов лучше отказаться. Об этом сообщил «МК в Питере».

Специалист назвал «диким» использование куска мыла вместо клизмы или слабительного. Кроме того, он призвал отказаться от использования сока лука или чеснока для лечения насморка.

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Также Молодой посоветовал не кутать ребенка при высокой температуре. Достаточно согреть его конечности, написала Neva.Today.

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