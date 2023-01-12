Здоровье 12 января 2023, 18:35 Педиатр Мескина рассказала, на что заменить детский ибупрофен в свечах Педиатр Мескина посоветовала заменить детский ибупрофен в свечах на суспензии

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В аптеках Москвы закончился детский ибупрофен в свечах. При этом данный препарат входит в список жизненно важных лекарств. Педиатр Елена Мескина рассказала, какое средство может стать альтернативой свечам. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист пояснила, что вместо ибупрофена можно использовать суспензию для приема внутрь. Такие лекарственные препараты находятся на складах в достаточном количестве.

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Однако если данного лекарства вовсе нет, можно использовать парацетамол, написало РИА ФАН.

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