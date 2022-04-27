Педиатр Мескина объяснила, почему памперсы не опасны во время дерматита у детей

Педиатр, инфекционист, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина заявила, что памперс для ребенка, у которого появился дерматит, является менее вредным, чем пеленка. Об этом сообщил Ura.ru.

Специалист объяснила, что при дерматите памперсы лучше впитывают, и контакт с жидкостью у кожи ребенка значительно меньше.

«Считается, что при дерматите памперсы лучше, потому что более эффективно впитывают и контакт с жидкостью у кожи ребенка меньше. Безусловно, памперс в этом смысле суше, и пеленочный контактный дерматит значительно чаще развивается, чем с памперсом. Многое зависит от свойств самой кожи ребенка. У некоторых детей она тонкая, белая, от минимальных контактов воспаляется и могут развиваться опрелости. А есть дети, у которых кожа лучше приспособлена к таким контактным воздействиям, и у них меньше риск развития пеленочного дерматита», — сказала Мескина.

При этом педиатр посоветовала мамам периодически снимать памперс с детей в жаркое время года. Различные бактерии при соприкосновении с кожей могуг вызвать новый контактный дерматит.