Здоровье 13 сентября 2023, 16:48 Педиатр Маркова: если ребенок проглотит мелкую деталь, необходимо сразу же вызвать скорую

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Если ребенок случайно проглотил инородный предмет, необходимо сразу же обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» сообщила педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

По словам медика, особенно опасны батарейки. Они могут вызывать тяжелый химический ожог слизистой органов. Не менее опасными считаются инородные тела неправильной формы или с острыми углами.

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«Удалять необходимо и монеты: они часто ложатся на дно желудка и не могут пройти дальше», — сообщила Маркова.

Инородные тела удаляют при помощи эндоскопа под контролем оптической системы, отметила педиатр.