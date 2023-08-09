Здоровье 09 августа 2023, 16:56 Педиатр Марьям Сайфулина рассказала, что шоколад может нарушить сон у детей младше трех лет

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Детям до трех лет категорически нельзя давать шоколад и изделия из него. В таком возрасте ребенок не имеет фермента аденозина, который расщепляет кофеин. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

В качестве альтернативы детей можно баловать полезным мармеладом, зефиром или цукатами, написал сайт kp.ru.

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Медик предупредила, что накопленный в крови кофеин нарушает работу рецепторов аденозина в мозге. Это может в итоге привести к трудностям со сном. Причем зависимость от кофеина формируется в детском возрасте, добавила педиатр.