Здоровье 23 января 2023, 11:06 Педиатр Марина Мягкова рассказала о методах правильного закаливания детей Педиатр Мягкова: важно начинать закаливание постепенно freepik

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Закаливание лучше начинать с детского возраста, но при этом нужно соблюдать ряд правил, чтобы не навредить ребенку. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр Марина Мягкова.

По ее словам, есть ряд противопоказаний. Например, недавно перенесенное заболевание или общее снижение иммунитета. Также крайне важно начинать закаливание постепенно, избегая агрессивных методов.

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«Закаливание нельзя проводить, если есть температура или ребенок недавно перенес инфекционное заболевание. Кроме этого, отложить процедуру на время необходимо после прививки или в период активного прорезывания зубов», — сказала Марина Мягкова.

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Начинать закаливание можно с любого возраста, даже с роддома. Для самых маленьких подойдут воздушные ванны. Для этого младенца после купания нужно обтереть и оставить голышом на несколько минут. Оптимальная температура при этом — 19-22 градуса. Еще один метод — обтирания. При этом нужно постепенно делать их более прохладными. Однако важно в конце процедуры насухо растирать ребенка полотенцем.

Врач рассказала, что можно также понижать температуру воды при купании и в итоге прийти к контрастному душу. Но он противопоказан при болезни почек. Кроме того, Марина Мягкова рекомендовала закаливать и внутренние органы.

«Детей, особенно которые часто болеют, нужно приучить каждый день после улицы и на ночь полоскать горло водой. Достаточно два-три раза, но регулярно. Начинать надо с воды комнатной температуры и постепенно снижать температуру. Это поможет не только натренировать миндалины, но и смыть все, что накопилось на них за день», — рассказала она.

Но если ребенок болезненный и у него часто бывают ангины или простуды, то лучше проконсультироваться с врачом.