Здоровье 21 ноября 2022, 16:28 Педиатр Кусайко рассказала, как обезопасить ребенка от простуды и гриппа Педиатр Кусайко: одна из самых эффективных мер — это вакцинация

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Заслуженный врач России, педиатр, депутат Госдумы Татьяна Кусайко в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, что одна из самых эффективных мер в борьбе с простудой и гриппом у детей — это вакцинация.

Медик предупредила, что этот метод борьбы не гарантирует стопроцентной защиты, но существенно снизит риски и облегчит течение болезни.

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«Известен широкий спектр возбудителей острых респираторных инфекций. Но сейчас проводится вакцинация от гриппа — заболевания, которое отличается тяжелым течением и возможными осложнениями», — добавила педиатр.

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Детей до полугода вакцинировать нельзя, напомнила Кусайко. Также вакцинация запрещена тем, у кого имеется аллергия к компонентам препарата и зафиксирована тяжелая реакция на предыдущее вакцинирование.

В заключении Кусайко добавила, что повысить защитные силы организма ребенка можно за счет сбалансированного питания, времяпровождения на свежем воздухе и физической активности.